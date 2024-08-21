Сили оборони завдали удару по російському ЗРК С-300 у Ростовській області

Військові розповіли, що за результатами об’єктивного контролю було зафіксовано вибухи в цільових точках. Точність ураження наразі дорозвідується.

Варто зазначити, що російські війська часто використовують комплекси С-300 не тільки для захисту від повітряних атак, а й для нанесення ударів по мирних містах України, що призводить до руйнування житлових будинків і тероризує цивільне населення.

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил РФ триває. Далі буде", - підкреслили військові.

ЗРК С-300

ЗРК С-300 - це радянський та російський зенітний ракетний комплекс, який широко використовується багатьма країнами світу. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, цей комплекс використовується для протиповітряної оборони російських військ.

С-300 вразливі до високоточних ракет, дронів та інших сучасних засобів ураження. Хоча радіус дії С-300 досить великий, він може бути недостатнім для перехоплення ракет, запущених з великих відстаней.