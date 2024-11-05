Сили оборони зафіксували російський корабель з "Калібрами" у Чорному морі

Раніше повідомлялося, що через паузу у понад два тижні російські окупанти поновили виведення носіїв "Калібрів" у Чорне море. Це сталося 2 листопада. Разом з тим в Азовському морі ворожі кораблі досі не фіксуються.

Після цього і 3, і 4 листопада в акваторії Чорного моря спостерігали наявність кораблів РФ з ракетами "Калібр" на борту. У ці дні також їх було по одному, а можливий загальний залп вказувався до 4 ракет.

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