RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Силы обороны зафиксировали российский корабль с "Калибрами" в Черном море

Фото: РФ вывела носитель ракет "Калибр" в Черное море (скрин с youtube)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром, 5 ноября, был замечен российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Судно было выведено страной-агрессором на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

По данным военных, данный корабль противника в случае ракетной атаки способен выпустить общим залпом до 4 "Калибров".

Между тем в акватории Азовского моря российский флот не зафиксирован.

А в Средиземном море наблюдается 1 вражеский ракетоноситель, общим залпом до 8 ракет морского базирования типа "Калибр".

Также в ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 1 судно, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - тоже 1 судно, но из пролива Босфор движения не было.

Ранее сообщалось, что через паузу в более две недели российские оккупанты возобновили вывод носителей "Калибров" в Черное море. Это произошло 2 ноября. Вместе с тем в Азовском море вражеские корабли до сих пор не фиксируются.

После этого и 3 и 4 ноября в акватории Черного моря наблюдали присутствие кораблей РФ с ракетами "Калибр" на борту. В эти дни их было по одному, а возможный общий залп указывался до 4 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне мореАзовское мореВМС УкраиныРакеты