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Сили оборони заблокували штурмові групи РФ у Красногорівці

Фото: військові заблокували штурмові групи РФ у Красногорівці (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Підрозділи Сил оборони заблокували штурмові групи російської армії, які прорвалися у місто Красногорівка Донецької області.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ArmyInform.

"Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там", - розповів Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що станом на зараз ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту.

"Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки", - додав він.

Крім цього Волошин також розповів, що ворог проводить штурми поблизу селища Нетайлове і намагається штурмувати східну частину Первомайського.

"Біля Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають", - додав спікер.

 

Ситуація на фронті 8 травня

Нагадаємо, що Генеральний штаб ЗСУ вже оновив дані щодо ситуацій на фронті. Детальніше про ситуацію по регіонах та втрати ворога можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що станом на сьогодні, 8 травня, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить вже понад 477 тисячі військових.

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