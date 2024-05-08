Сили оборони заблокували штурмові групи РФ у Красногорівці

"Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там", - розповів Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що станом на зараз ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту.

"Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки", - додав він.

Крім цього Волошин також розповів, що ворог проводить штурми поблизу селища Нетайлове і намагається штурмувати східну частину Первомайського.

"Біля Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають", - додав спікер.