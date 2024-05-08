Силы обороны заблокировали штурмовые группы РФ в Красногоровке

Подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской армии, которые прорвались в город Красногоровка Донецкой области.
Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ArmyInform.
"Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59 бригады, враг был блокирован и пока находится там", - рассказал Волошин.
Представитель ОСУВ "Хортица" отметил, что по состоянию на сейчас вражеские группы отрезаны от поставок боекомплекта.
"Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке", - добавил он.
Кроме этого Волошин также рассказал, что враг проводит штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского.
"Возле Невельского они также заходят малыми группами, контратакуют, наши воины их отбивают", - добавил спикер.
Напомним, что Генеральный штаб ВСУ уже обновил данные о ситуациях на фронте. Детальнее о ситуации по регионам и потерях врага можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также писали, что по состоянию на сегодняшний день, 8 мая, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет уже более 477 тысяч военных.
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