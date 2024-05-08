Силы обороны заблокировали штурмовые группы РФ в Красногоровке

"Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59 бригады, враг был блокирован и пока находится там", - рассказал Волошин.

Представитель ОСУВ "Хортица" отметил, что по состоянию на сейчас вражеские группы отрезаны от поставок боекомплекта.

"Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке", - добавил он.

Кроме этого Волошин также рассказал, что враг проводит штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского.

"Возле Невельского они также заходят малыми группами, контратакуют, наши воины их отбивают", - добавил спикер.