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Силы обороны заблокировали штурмовые группы РФ в Красногоровке

Фото: военные заблокировали штурмовые группы РФ в Красногоровке (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской армии, которые прорвались в город Красногоровка Донецкой области.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ArmyInform.

"Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59 бригады, враг был блокирован и пока находится там", - рассказал Волошин.

Представитель ОСУВ "Хортица" отметил, что по состоянию на сейчас вражеские группы отрезаны от поставок боекомплекта.

"Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке", - добавил он.

Кроме этого Волошин также рассказал, что враг проводит штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского.

"Возле Невельского они также заходят малыми группами, контратакуют, наши воины их отбивают", - добавил спикер.

 

Ситуация на фронте 8 мая

Напомним, что Генеральный штаб ВСУ уже обновил данные о ситуациях на фронте. Детальнее о ситуации по регионам и потерях врага можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что по состоянию на сегодняшний день, 8 мая, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет уже более 477 тысяч военных.

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