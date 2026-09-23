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Сили оборони вразили пункти управління БПЛА та склад "Рубікону"

12:42 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Анастасія Никончук
Сили оборони вразили пункти управління БПЛА та склад "Рубікону" Фото: ЗСУ (Генштаб)
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Сили оборони України 22 вересня та в ніч на 23 вересня вразили кілька об'єктів російських військ у Донецькій та Луганській областях. Серед них – пункти управління БПЛА, склад безпілотників підрозділу "Рубікон" та об'єкти матеріально-технічного забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генштабу ЗСУ.

Удари за пунктами управління

На Донеччині українські військові завдали ударів по пунктах управління російськими безпілотниками. Об'єкти вражені в районах Новоселівки Першої та Дачного.

Ще однією метою став склад БПЛА підрозділу "Рубікон" у районі Волновахи.

Уражені склади та техніка забезпечення

Крім об'єктів, пов'язаних із використанням безпілотників, під удар потрапили пункти матеріально-технічного забезпечення російських військ.

У районі Кундрюче Луганської області вражено склад із пально-мастильними матеріалами.

Ще два склади матеріально-технічних засобів українські військові вразили у районах Гірника та Великої Шишівки Донецької області.

Крім того, в районі Красногорівки на Донеччині зафіксовано поразку місця зосередження особового складу підрозділу БПЛА.

Нагадуємо, що Сили оборони України знищили в Гуляйполі Запорізької області склад з артилерійськими боєприпасами , завдавши удару FPV-дроном. У 7-му корпусі ДШВ повідомили, що ворожу вантажівку з боєкомплектом виявили під час руху містом, після чого її відстежили до ангара. Удар по меті через менш ніж три з половиною години після виявлення завдали пілоти 225 окремого штурмового полку спільно з 7-м корпусом ДШВ.

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