Сили оборони вразили пункти управління БПЛА та склад "Рубікону"

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Сили оборони України 22 вересня та в ніч на 23 вересня вразили кілька об'єктів російських військ у Донецькій та Луганській областях. Серед них – пункти управління БПЛА, склад безпілотників підрозділу "Рубікон" та об'єкти матеріально-технічного забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генштабу ЗСУ.

Удари за пунктами управління На Донеччині українські військові завдали ударів по пунктах управління російськими безпілотниками. Об'єкти вражені в районах Новоселівки Першої та Дачного. Ще однією метою став склад БПЛА підрозділу "Рубікон" у районі Волновахи. Уражені склади та техніка забезпечення Крім об'єктів, пов'язаних із використанням безпілотників, під удар потрапили пункти матеріально-технічного забезпечення російських військ. У районі Кундрюче Луганської області вражено склад із пально-мастильними матеріалами. Ще два склади матеріально-технічних засобів українські військові вразили у районах Гірника та Великої Шишівки Донецької області. Крім того, в районі Красногорівки на Донеччині зафіксовано поразку місця зосередження особового складу підрозділу БПЛА.