Силы обороны поразили пункты управления БпЛА и склад "Рубикона"

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Силы обороны Украины 22 сентября и в ночь на 23 сентября поразили несколько объектов российских войск в Донецкой и Луганской областях. Среди них - пункты управления БпЛА, склад беспилотников подразделения "Рубикон" и объекты материально-технического обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генштаба ВСУ.

Удары по пунктам управления В Донецкой области украинские военные нанесли удары по пунктам управления российскими беспилотниками. Объекты поражены в районах Новоселовки Первой и Дачного. Еще одной целью стал склад БпЛА подразделения "Рубикон" в районе Волновахи. Поражены склады и техника обеспечения Помимо объектов, связанных с использованием беспилотников, под удар попали пункты материально-технического обеспечения российских войск. В районе Кундрюче Луганской области поражен склад с горюче-смазочными материалами. Еще два склада материально-технических средств украинские военные поразили в районах Горника и Большой Шишовки Донецкой области. Кроме того, в районе Красногоровки на Донетчине зафиксировано поражение места сосредоточения личного состава подразделения БпЛА.