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Силы обороны поразили пункты управления БпЛА и склад "Рубикона"

12:42 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Силы обороны поразили пункты управления БпЛА и склад "Рубикона" Фото: ВСУ (Генштаб)
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Силы обороны Украины 22 сентября и в ночь на 23 сентября поразили несколько объектов российских войск в Донецкой и Луганской областях. Среди них - пункты управления БпЛА, склад беспилотников подразделения "Рубикон" и объекты материально-технического обеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генштаба ВСУ.

Удары по пунктам управления

В Донецкой области украинские военные нанесли удары по пунктам управления российскими беспилотниками. Объекты поражены в районах Новоселовки Первой и Дачного.

Еще одной целью стал склад БпЛА подразделения "Рубикон" в районе Волновахи.

Поражены склады и техника обеспечения

Помимо объектов, связанных с использованием беспилотников, под удар попали пункты материально-технического обеспечения российских войск.

В районе Кундрюче Луганской области поражен склад с горюче-смазочными материалами.

Еще два склада материально-технических средств украинские военные поразили в районах Горника и Большой Шишовки Донецкой области.

Кроме того, в районе Красногоровки на Донетчине зафиксировано поражение места сосредоточения личного состава подразделения БпЛА.

Напоминаем, что Силы обороны Украины уничтожили в Гуляйполе Запорожской области склад с артиллерийскими боеприпасами, нанеся по нему удар FPV-дроном. В 7-м корпусе ДШВ сообщили, что вражеский грузовик с боекомплектом обнаружили во время движения по городу, после чего его отследили до ангара. Удар по цели через менее чем три с половиной часа после обнаружения нанесли пилоты 225-го отдельного штурмового полка совместно с 7-м корпусом ДШВ.

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