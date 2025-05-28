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В Московській області дрони атакували завод та технопарк: що відомо про об'єкти

Середа 28 травня 2025 10:13
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В Московській області дрони атакували завод та технопарк: що відомо про об'єкти Ілюстративне фото: в Московській області дрони атакували завод та технопарк (МЧС Росії)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 28 травня безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували у Московській області Дубненський машинобудівний завод й технопарк "ЕЛМА-Зеленоград".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Дубненський машинобудівний завод

Завод є одним з ключових вузлів оборонного комплексу Російської Федерації (РФ). Він розташований у місті Дубна Московської області й з 2020-го входить до складу концерну "Кронштадт".

Основним профілем заводу є виробництво бойових БпЛА, у тому ж числі комплексу "Орін".

"Ці дрони використовуються Росією проти України. На підприємстві розгорнуте повномасштабне серійне виробництво, а також конструкторські розробки нових версій дронів із розширеними бойовими можливостями", - додав керівник ЦПД.

Зокрема завод має:

  • цехи з обробки композитів;
  • сучасні лінії монтажу авіоніки та систем управління.

Об'єкт працює в режимі воєнної економіки та нарощує випуск навіть під санкційним тиском.

Технопарк "ЕЛМА-Зеленоград"

Технопарк є високотехнологічним кластером, який спеціалізується на розробці:

  • мікротехніки;
  • ІТ-рішень;
  • роботехніки;
  • медтехніки;

"Виготовляють мікрочипи, елементи для систем наведення та блоки управління дронами. "ЕЛМА" - це один з центрів, де відбувається імпортозаміщення критичних компонентів, раніше завезених із Заходу", - пояснив Коваленко.

Удари по території Росії

Україна регулярно завдає ударів по об’єктах на території Росії - зокрема по нафтопереробних заводах, підприємствах оборонної промисловості та логістичній інфраструктурі. Атаки здійснюються здебільшого дронами і мають на меті порушити військові ланцюги постачання та послабити економічний потенціал Росії.

Цієї ночі, 28 травня, у кількох містах в Підмосков'ї лунали вибухи через роботу ППО на тлі атаки безпілотників. Зокрема була зупинена робота низки аеропортів.

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