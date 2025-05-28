В Московській області дрони атакували завод та технопарк: що відомо про об'єкти

У ніч на 28 травня безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували у Московській області Дубненський машинобудівний завод й технопарк "ЕЛМА-Зеленоград".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Дубненський машинобудівний завод

Завод є одним з ключових вузлів оборонного комплексу Російської Федерації (РФ). Він розташований у місті Дубна Московської області й з 2020-го входить до складу концерну "Кронштадт".

Основним профілем заводу є виробництво бойових БпЛА, у тому ж числі комплексу "Орін".

"Ці дрони використовуються Росією проти України. На підприємстві розгорнуте повномасштабне серійне виробництво, а також конструкторські розробки нових версій дронів із розширеними бойовими можливостями", - додав керівник ЦПД.

Зокрема завод має:

цехи з обробки композитів;

сучасні лінії монтажу авіоніки та систем управління.

Об'єкт працює в режимі воєнної економіки та нарощує випуск навіть під санкційним тиском.

Технопарк "ЕЛМА-Зеленоград"

Технопарк є високотехнологічним кластером, який спеціалізується на розробці:

мікротехніки;

ІТ-рішень;

роботехніки;

медтехніки;

"Виготовляють мікрочипи, елементи для систем наведення та блоки управління дронами. "ЕЛМА" - це один з центрів, де відбувається імпортозаміщення критичних компонентів, раніше завезених із Заходу", - пояснив Коваленко.