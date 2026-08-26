Сили оборони висміяли "звільнення" росіянами по колу села на Сумщині

"Показово, що це вже не перше "звільнення" Писарівки. 23 липня ворожі пропагандисти вже рапортували про "контроль над більшою частиною села". Тому ми не здивуємося, якщо їм доведеться "звільняти" його і втретє, і вчетверте", - йдеться у заяві.

В угрупуванні зазначили, що приписувати собі неіснуючі досягнення є "давньою російською традицією".

"Радимо ворогові визначитися: Писарівка "контрольована" чи "звільняється" по колу?", - наголосили військові.

Українців також закликали орієнтуватися на офіційні зведення Генерального штабу ЗСУ, а не на публікації росіян.

Військові також підкреслили, що ситуація на напрямку є контрольованою і підрозділи Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання.