Сили оборони використовують для атак по Росії дрони з ФАБ-250. Що відомо

"Найбільш унікальною частиною цієї атаки на російську нафтоперекачувальну станцію є незвичайна система озброєння, яка була використана для цієї операції", - пишуть OSINT-аналітики.

Так, вони стверджують, що російська нафтоперекачувальна станція біля Новозибкова була атакована 250-кілограмовими бомбами ФАБ-250 М-54, скинутими з безпілотника.

Про те, що українські ударні БПЛА можуть використовувати повноцінні авіабомби вагою 250 кг для ударів пишуть і аналітики Defense Express, зазначаючи, що "саме такими боєприпасами відбомбився по об'єктах на території Брянської області РФ один із полків безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ".

"Сам тип БПЛА не показаний, але навряд це може бути сюрпризом для ворога", - констатують аналітики.

Що відомо про ці БПЛА

Такі дрони, за даними Defense Express, є багаторазовими, а не камікадзе і після скидання бомби вони повертаються на базу та готуються розрахунками для нових завдань. При цьому за точність бомбардування відповідає оптико-прицільна станція.

Не перше викристання дронів з ФАБами

Водночас, як констатують аналітики, Україна вже дуже давно використовує БПЛА із повноцінним ФАБом для ударів.

До прикладу видання наводить випадок, датований квітнем 2024 року. Тоді з'явилось фото з легкомоторним літаком SkyRanger у версії Swift, який був перетворений на ударний БПЛА із аналогічною бомбою та тримачем. Але тоді дрон був споряджений ФАБ-100, а не ФАБ-250.