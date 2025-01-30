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У Брянській області могла бути атакована станція нафтопроводу "Дружба"

Новозибків, Четвер 30 січня 2025 09:03
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У Брянській області могла бути атакована станція нафтопроводу "Дружба" Фото: у Брянській області під удар потрапила станція нафтопроводу "Дружба" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Брянській області Росії вночі 30 січня була атакована розподільна станція нафтопроводу "Дружба". Там виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra та Mash.

Вночі у Брянській області РФ оголошували ракетну небезпеку. Російські пабліки писали про нібито ракетну атаку.

Жителі міст Климово та Новозибків Брянської області у соцмережах повідомляли про вибухи. Astra вказує, що дрони намагалися атакувати нафтоперекачувальну станцію "Новозибків" трубопроводу "Дружба".


У мережі публікують кадри пожежі у Новозибкові. Супутники також зафіксували пожежу у районі станції нафтопроводу "Дружба".

Атаки на НПЗ в Росії

Українські захисники за час повномасштабної війни здійснили вже десятки операцій, атакуючи НПЗ, нафтобази, склади з боєприпасами, заводи та інші важливі об'єкти окупаційної армії.

Так, в ніч на 29 січня українські воїни атакували нафтопереробний завод у місті Кстово Нижньогородській області Росії. Внаслідок атаки там виникла серйозна пожежа.

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Російська Федерація НПЗ Пожежа
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