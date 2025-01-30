Силы обороны используют для атак по России дроны с ФАБ-250. Что известно

"Наиболее уникальной частью этой атаки на российскую нефтеперекачивающую станцию является необычная система вооружения, которая была использована для этой операции", - пишут OSINT-аналитики.

Так, они утверждают, что российская нефтеперекачивающая станция возле Новозыбкова была атакована 250-килограммовыми бомбами ФАБ-250 М-54, сброшенными с беспилотника.

О том, что украинские ударные БПЛА могут использовать полноценные авиабомбы весом 250 кг для ударов пишут и аналитики Defense Express, отмечая, что "именно такими боеприпасами отбомбился по объектам на территории Брянской области РФ один из полков беспилотных авиационных комплексов ВСУ".

"Сам тип БПЛА не показан, но вряд ли это может быть сюрпризом для врага", - констатируют аналитики.

Что известно об этих БПЛА

Такие дроны, по данным Defense Express, являются многоразовыми, а не камикадзе и после сброса бомбы они возвращаются на базу и готовятся расчетами для новых задач. При этом за точность бомбардировки отвечает оптико-прицельная станция.

Не первое обнаружение дронов с ФАБами

В то же время, как констатируют аналитики, Украина уже очень давно использует БПЛА с полноценным ФАБом для ударов.

В качестве примера издание приводит случай, датированный апрелем 2024 года. Тогда появилось фото с легкомоторным самолетом SkyRanger в версии Swift, который был превращен в ударный БПЛА с аналогичной бомбой и держателем. Но тогда дрон был снаряжен ФАБ-100, а не ФАБ-250.