Сили оборони відтіснили російські війська далі від Сум, - Генштаб

За даними Генштабу, на Північнослобожанському напрямку російські війська продовжують активно діяти, не полишаючи спроб штурмувати українські позиції в прикордонних районах Сумської області.

Проте ситуацію вдалося стабілізувати - українські захисники зупинили просування ворога на визначеній лінії оборони.

Зокрема, противник був зупинений на напрямку населених пунктів Юнаківка - Яблунівка - Новомиколаївка - Олексіївка - Кіндратівка - до самого кордону з Російською Федерацією, включно з ворожим плацдармом у Глушковському районі Курської області.

ЗСУ тримають оборону на цих рубежах та одночасно проводять підготовку до контрнаступальних дій. Уже зафіксовані перші успіхи: українські воїни звільнили населений пункт Андріївка, а також просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши російські сили далі від Сум. Це дозволило не лише зміцнити позиції оборони, а й створити підґрунтя для подальшого витіснення окупантів із прикордонних територій.

Як зазначили в Генштабі, на Північнослобожанському напрямку Росія стягнула свої найбільш підготовлені підрозділи - морську піхоту, десантно-штурмові та мотострілецькі бригади. Ворог активно застосовує далекобійну артилерію, авіацію та ударні дрони. Окупанти не лише атакують українські позиції біля кордону в Сумській області, а й намагаються вибити Сили оборони з територій Курської та Бєлгородської областей РФ, де українські воїни проводять бойові операції.

Попри це, українські захисники завдають ворогу значних втрат. У червні 2025 року на Північнослобожанському та Курському напрямках знищено понад 9 300 російських військових: щонайменше 4 470 із них загинули, близько 4 800 зазнали поранень, ще 42 - взято в полон.

Також у червні було знищено 423 одиниці російської військової техніки, зокрема 6 танків, 20 бронемашин, 89 артсистем та РСЗВ і 3 установки ППО.

Українські Сили оборони б’ють по ворогу на глибину до 100 км, у тому числі на території Росії. Протягом червня було знищено:

16 командних пунктів,

8 командно-спостережних пунктів,

6 районів скупчення особового складу,

склади боєприпасів, дронів, пального,

2 ремонтні бази, логістичну базу та нафтобазу.

Загалом із початку Курської операції в серпні 2024 року втрати росіян на цьому напрямку перевищили 75 860 осіб, із яких понад 1 000 - полонені. Також знищено понад 2 800 одиниць техніки, включно з 99 танками, 709 бронемашинами та 322 артилерійськими системами.