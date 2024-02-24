Силы обороны отбросили россиян вблизи Новомихайловки, - Deep State
Фото: украинские военные контратакуют врага в Донецкой области (Getty Images)
Вооруженные силы Украины отбросили россиян возле села Новомихайловка в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deep State.
Карта: Deep State (deepstatemap.live)
Ситуация на фронте
В ночь на 23 февраля россияне с помощью дрона-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в Краматорском районе Донецкой области. В результате удара испорчено 480 тонн семян зерновых культур, которые готовили к посевной.
За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки россиян возле Ивановского в Донецкой области и поразили склад боеприпасов противника.
Также на фронте продолжаются позиционные бои недалеко от Купянска и Кременной, а также возле Бахмута в районе Клещеевки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.