Силы обороны отбросили россиян вблизи Новомихайловки, - Deep State

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deep State.

Карта: Deep State (deepstatemap.live)

Ситуация на фронте

В ночь на 23 февраля россияне с помощью дрона-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в Краматорском районе Донецкой области. В результате удара испорчено 480 тонн семян зерновых культур, которые готовили к посевной.

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки россиян возле Ивановского в Донецкой области и поразили склад боеприпасов противника.

Также на фронте продолжаются позиционные бои недалеко от Купянска и Кременной, а также возле Бахмута в районе Клещеевки.

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