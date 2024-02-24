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Силы обороны отбросили россиян вблизи Новомихайловки, - Deep State

Суббота 24 февраля 2024 05:30
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Силы обороны отбросили россиян вблизи Новомихайловки, - Deep State Фото: украинские военные контратакуют врага в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вооруженные силы Украины отбросили россиян возле села Новомихайловка в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deep State.

Силы обороны отбросили россиян вблизи Новомихайловки, - Deep State

Карта: Deep State (deepstatemap.live)

Ситуация на фронте

В ночь на 23 февраля россияне с помощью дрона-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в Краматорском районе Донецкой области. В результате удара испорчено 480 тонн семян зерновых культур, которые готовили к посевной.

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки россиян возле Ивановского в Донецкой области и поразили склад боеприпасов противника.

Также на фронте продолжаются позиционные бои недалеко от Купянска и Кременной, а также возле Бахмута в районе Клещеевки.

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