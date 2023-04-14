Сили оборони відбили 40 ворожих атак на сході та знищили станцію РЕБ, - Генштаб

Росіяни продовжують здійснювати атаки не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби вони здійснили 6 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них - із ЗРК С-300 по Слов’янську та Краматорську. До того ж, окупанти здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ.

Загарбники не відмовляються від своїх планів щодо окупації української території, попри значні втрати. Продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби українські захисники відбили близько 40 ворожих атак.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано. Триває комплексна перевірка бойової готовності ЗС Білорусі.

ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано. Триває комплексна перевірка бойової готовності ЗС Білорусі. Протягом доби росіяни обстріляли населені пункти Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки у Харківській області.

На Куп’янському напрямку під ворожі обстріли потрапили Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

під ворожі обстріли потрапили Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви та неподалік Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Спірне Донецької області.

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви та неподалік Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку загарбники продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Сили оборони відбили близько 15 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту. Від російських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

загарбники продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Сили оборони відбили близько 15 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту. Від російських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського, успіху не досягли. Здійснили обстріли населених пунктів, зокрема, Новокалинового, Авдіївки, Первомайського та Карлівки Донецької області.

окупанти вели наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського, успіху не досягли. Здійснили обстріли населених пунктів, зокрема, Новокалинового, Авдіївки, Первомайського та Карлівки Донецької області. На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки, де українські військові відбили близько ворожих 15 атак. Водночас, російських атак зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки, де українські військові відбили близько ворожих 15 атак. Водночас, російських атак зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку росіяни наступальних дій не проводили. Здійснили обстріли населених пунктів Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області.

росіяни наступальних дій не проводили. Здійснили обстріли населених пунктів Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії. Протягом доби обстріляли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них - Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Новоберислав, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське Херсонської області та Херсон.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, а також 1 ворожу станцію радіоелектронної боротьби.