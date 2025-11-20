ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронті

Україна, Четвер 20 листопада 2025 09:02
Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронті Ілюстративне фото: битва на Покровському напрямку триває (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Протягом доби 19 листопада, 1366-го дня війни, російські окупанти 200 разів намагалися атакувати Сили оборони України. Активніше всього ворог поводився на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, ворог завдав по позиціях ЗСУ та мирних містах два масованих ракетних удари з використанням 57 ракет. Також окупанти завдали 57 авіаударів, скинувши 124 керовані авіабомби, здійснили 4442 обстріли (в т.ч. 218 з систем залпового вогню) та застосували 3885 дронів-камікадзе.

Росіяни бомбили райони населених пунктів Великомихайлівка Дніпропетровської області, а також Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка, Плавні Запорізької області. Українські сили, зі свого боку, уразили один з районів зосередження ворога та один важливий об'єкт російських окупантів.

Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронтіФото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на напрямках

Північно-Слобожанький та Курський напрямки: окупанти скинули 13 КАБів та здійснили 160 обстрілів. Спроб атак не було.

Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронтіФото: Генштаб ЗСУ

Південно-Слобожанький напрямок: 11 спроб штурму позицій ворожими військами поблизу населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Кам’янка, Кутьківка та у напрямку Колодязного й Дворічанського.

Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронтіФото: Генштаб ЗСУ

Куп'янський напрямок: п'ять атак ворога за добу, ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та у напрямках Новоосинового й Шийківки.

Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронтіФото: Генштаб ЗСУ

Лиманський напрямок: росіяни намагалися просунутися поблизу населених пунктів Надія, Дружелюбівка, Новий Мир, Карпівка, Ставки, Зарічне, Дробишеве, Шандриголове, Зелена Долина, Новоселівка, а також у напрямку Олександрівки, Лиману та Шийківки. Було зафіксовано 17 атак ворога.

Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронтіФото: Генштаб ЗСУ

Слов'янський напрямок: 13 атак російських окупантів у районах Ямполя, Закітного, Верхньокам’янського, Серебрянки, Діброви, Дронівки, Сіверська, Виїмки та Федорівки.

Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронтіФото: Генштаб ЗСУ

Краматорський напрямок: вісім атак ворога поблизу Васюківки, Міньківки, Віролюбівки, Часового Яру, Ступочок та у напрямку населеного пункту Білокузьминівка.

Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронтіФото: Генштаб ЗСУ

Костянтинівський напрямок: 25 атак росіян у районах Білої Гори, Костянтинівки, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Новооленівки, Степанівки, Софіївки.

Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронтіФото: Генштаб ЗСУ

Покровський напрямок: наразі найважчий та найактивніший. Зупинено 55 атак російських окупантів у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Паньківка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Балаган, Удачне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та у напрямку населеного пункту Гришине.

Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронтіФото: Генштаб ЗСУ

Олександрівський напрямок: окупанти 12 разів намагалися наступати на позиції ЗСУ в районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Єгорівка, Красногірське.

Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронтіФото: Генштаб ЗСУ

Гуляйпільський напрямок: зупинено 11 російських атак в районах Рівнопілля, Зеленого Гаю та у напрямку населених пунктів Затишшя й Зелене.

Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронтіФото: Генштаб ЗСУ

Оріхівський напрямок: чотири спроби атакувати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Новоандріївка, Степове та Приморське.

Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронтіФото: Генштаб ЗСУ

Придніпровський напрямок: наступальні дії російських окупантів відсутні.

Сили оборони відбили 200 атак РФ за добу: Генштаб оновив карти боїв на фронтіФото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо також, що за даними Генерального штабу, станом на 20 листопада 2025 року Україна продовжує фіксувати значні втрати російських військ під час повномасштабного вторгнення, включно з живою силою, бронетехнікою та авіацією.

З 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2025 року орієнтовні втрати противника становлять близько 1 162 120 одиниць живої сили. Зокрема за добу 19 листопада було знешкоджено 890 одиниць живої сили російської окупаційної армії.

