Сили оборони вгатили по базі ФСБ, мостах та інших важливих об'єктах ворога

Сили оборони України вночі завдали ударів по низці ворожих об'єктів на окупованих територіях і в Росії. Під удар потрапили пункт ФСБ, два мости та інші важливі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
У ніч на 4 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ у селі Щасливцеве Херсонської області.
Втрати ворога наразі уточнюються.
Українські захисники також уразили автомобільний міст через річку Сейм поблизу села Звання у Курській області РФ.
Крім того, під удар потрапив залізничний міст через річку Молочна в районі Світлодолинського на Запоріжжі. За даними військових, обидва мости противник використовував для військової логістики та перекидання сил і засобів.
Крім бридж, Сили оборони уразили ще низку об'єктів противника:
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - зазначили у Генштабі.
Тим часом безпілотники атакували склади Wildberries у Московській області. Атака спричинила пожежу на складських приміщеннях компанії.
Нагадаємо, Сили оборони також завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташованому за 800 кілометрів від українського кордону.
На території підприємства після атаки виникло загоряння.