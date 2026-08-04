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Сили оборони вгатили по базі ФСБ, мостах та інших важливих об'єктах ворога

13:48 04.08.2026 Вт
2 хв
Є перша інформація про втрати РФ унаслідок ударів
aimg Олена Чупровська
Фото: Українські бійці знищили два ворожі мости за одну ніч (Getty Images)

Сили оборони України вночі завдали ударів по низці ворожих об'єктів на окупованих територіях і в Росії. Під удар потрапили пункт ФСБ, два мости та інші важливі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Удар по пункту ФСБ у Херсонській області

У ніч на 4 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ у селі Щасливцеве Херсонської області.

Втрати ворога наразі уточнюються.

Знищено мости в Курській та Запорізькій областях

Українські захисники також уразили автомобільний міст через річку Сейм поблизу села Звання у Курській області РФ.

Крім того, під удар потрапив залізничний міст через річку Молочна в районі Світлодолинського на Запоріжжі. За даними військових, обидва мости противник використовував для військової логістики та перекидання сил і засобів.

Уражені ремонтні підрозділи та об'єкти в Криму й на Донеччині

Крім бридж, Сили оборони уразили ще низку об'єктів противника:

  • ремонтні підрозділи окупантів у Вовчанському та Вільному на Донеччині;
  • пункт комунікації та живлення ретранслятора ударних безпілотників типу "Герань/Гербера" в Оленівці у тимчасово окупованому Криму;
  • вежу із засобами радіоелектронної боротьби в Артемівці;
  • пункт управління противника та вузол зв'язку в Бахмуті Донецької області.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - зазначили у Генштабі.

Тим часом безпілотники атакували склади Wildberries у Московській області. Атака спричинила пожежу на складських приміщеннях компанії.

Нагадаємо, Сили оборони також завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташованому за 800 кілометрів від українського кордону.

На території підприємства після атаки виникло загоряння.

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Російська ФедераціяГенштаб ЗСУ