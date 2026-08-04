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Силы обороны ударили по базе ФСБ, мостам и другим важным объектам врага

13:48 04.08.2026 Вт
2 мин
Есть первая информация о потерях РФ в результате ударов
aimg Елена Чупровская
Фото: Украинские бойцы уничтожили два вражеских моста за одну ночь (Getty Images)

Силы обороны Украины ночью нанесли удары по ряду вражеских объектов на оккупированных территориях и в России. Под удар попали пункт ФСБ, два моста и другие важные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Удар по пункту ФСБ в Херсонской области

В ночь на 4 августа 2026 подразделения Сил обороны Украины поразили временный пункт дислокации подразделения ФСБ в селе Щасливцево Херсонской области.

Потери врага пока уточняются.

Уничтожены мосты в Курской и Запорожской областях

Украинские защитники также поразили автомобильный мост через реку Сейм вблизи села Звания в Курской области РФ.

Кроме того, под удар попал железнодорожный мост через реку Молочная в районе Светлодолинского в Запорожье. По данным военных, оба моста противник использовал для военной логистики и опрокидывания сил и средств.

Поражены ремонтные подразделения и объекты в Крыму и Донецкой области

Кроме бридж, Силы обороны поразили еще ряд объектов противника:

  • ремонтные подразделения оккупантов в Волчанском и Свободном Донецкой области;
  • пункт коммуникации и питания ретранслятора ударных беспилотников типа "Герань/Гербера" в временно оккупированном Крыму;
  • башню со средствами радиоэлектронной борьбы в Артемовке;
  • пункт управления противника и узел связи Бахмута Донецкой области.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации", - отметили в Генштабе.

Тем временем беспилотники атаковали склады Wildberries в Московской области . Атака вызвала пожар на складских помещениях компании.

Напомним, Силы обороны также нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенному в 800 километрах от украинской границы.

На территории предприятия после атаки возникло возгорание.

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