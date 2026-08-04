Сили оборони вгатили по базі ФСБ, мостах та інших важливих об'єктах ворога

Фото: Українські бійці знищили два ворожі мости за одну ніч (Getty Images)

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Сили оборони України вночі завдали ударів по низці ворожих об'єктів на окупованих територіях і в Росії. Під удар потрапили пункт ФСБ, два мости та інші важливі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Удар по пункту ФСБ у Херсонській області У ніч на 4 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ у селі Щасливцеве Херсонської області. Втрати ворога наразі уточнюються. Знищено мости в Курській та Запорізькій областях Українські захисники також уразили автомобільний міст через річку Сейм поблизу села Звання у Курській області РФ. Крім того, під удар потрапив залізничний міст через річку Молочна в районі Світлодолинського на Запоріжжі. За даними військових, обидва мости противник використовував для військової логістики та перекидання сил і засобів. Уражені ремонтні підрозділи та об'єкти в Криму й на Донеччині Крім бридж, Сили оборони уразили ще низку об'єктів противника: ремонтні підрозділи окупантів у Вовчанському та Вільному на Донеччині;

пункт комунікації та живлення ретранслятора ударних безпілотників типу "Герань/Гербера" в Оленівці у тимчасово окупованому Криму;

вежу із засобами радіоелектронної боротьби в Артемівці;

пункт управління противника та вузол зв'язку в Бахмуті Донецької області. "Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - зазначили у Генштабі.