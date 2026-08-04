Сили оборони вгатили по базі ФСБ, мостах та інших важливих об'єктах ворога
Сили оборони України вночі завдали ударів по низці ворожих об'єктів на окупованих територіях і в Росії. Під удар потрапили пункт ФСБ, два мости та інші важливі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Удар по пункту ФСБ у Херсонській області
У ніч на 4 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ у селі Щасливцеве Херсонської області.
Втрати ворога наразі уточнюються.
Знищено мости в Курській та Запорізькій областях
Українські захисники також уразили автомобільний міст через річку Сейм поблизу села Звання у Курській області РФ.
Крім того, під удар потрапив залізничний міст через річку Молочна в районі Світлодолинського на Запоріжжі. За даними військових, обидва мости противник використовував для військової логістики та перекидання сил і засобів.
Уражені ремонтні підрозділи та об'єкти в Криму й на Донеччині
Крім бридж, Сили оборони уразили ще низку об'єктів противника:
- ремонтні підрозділи окупантів у Вовчанському та Вільному на Донеччині;
- пункт комунікації та живлення ретранслятора ударних безпілотників типу "Герань/Гербера" в Оленівці у тимчасово окупованому Криму;
- вежу із засобами радіоелектронної боротьби в Артемівці;
- пункт управління противника та вузол зв'язку в Бахмуті Донецької області.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - зазначили у Генштабі.
Тим часом безпілотники атакували склади Wildberries у Московській області. Атака спричинила пожежу на складських приміщеннях компанії.
Нагадаємо, Сили оборони також завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташованому за 800 кілометрів від українського кордону.
На території підприємства після атаки виникло загоряння.