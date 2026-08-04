ua en ru
Вт, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны ударили по базе ФСБ, мостам и другим важным объектам врага

13:48 04.08.2026 Вт
2 мин
Есть первая информация о потерях РФ в результате ударов
aimg Елена Чупровская
Силы обороны ударили по базе ФСБ, мостам и другим важным объектам врага Фото: Украинские бойцы уничтожили два вражеских моста за одну ночь (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Силы обороны Украины ночью нанесли удары по ряду вражеских объектов на оккупированных территориях и в России. Под удар попали пункт ФСБ, два моста и другие важные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Удар по пункту ФСБ в Херсонской области

В ночь на 4 августа 2026 подразделения Сил обороны Украины поразили временный пункт дислокации подразделения ФСБ в селе Щасливцево Херсонской области.

Потери врага пока уточняются.

Уничтожены мосты в Курской и Запорожской областях

Украинские защитники также поразили автомобильный мост через реку Сейм вблизи села Звания в Курской области РФ.

Кроме того, под удар попал железнодорожный мост через реку Молочная в районе Светлодолинского в Запорожье. По данным военных, оба моста противник использовал для военной логистики и опрокидывания сил и средств.

Поражены ремонтные подразделения и объекты в Крыму и Донецкой области

Кроме бридж, Силы обороны поразили еще ряд объектов противника:

  • ремонтные подразделения оккупантов в Волчанском и Свободном Донецкой области;
  • пункт коммуникации и питания ретранслятора ударных беспилотников типа "Герань/Гербера" в временно оккупированном Крыму;
  • башню со средствами радиоэлектронной борьбы в Артемовке;
  • пункт управления противника и узел связи Бахмута Донецкой области.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации", - отметили в Генштабе.

Тем временем беспилотники атаковали склады Wildberries в Московской области . Атака вызвала пожар на складских помещениях компании.

Напомним, Силы обороны также нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенному в 800 километрах от украинской границы.

На территории предприятия после атаки возникло возгорание.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Генштаб ВСУ
Новости
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины