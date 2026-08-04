Силы обороны ударили по базе ФСБ, мостам и другим важным объектам врага
Силы обороны Украины ночью нанесли удары по ряду вражеских объектов на оккупированных территориях и в России. Под удар попали пункт ФСБ, два моста и другие важные цели.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Удар по пункту ФСБ в Херсонской области
В ночь на 4 августа 2026 подразделения Сил обороны Украины поразили временный пункт дислокации подразделения ФСБ в селе Щасливцево Херсонской области.
Потери врага пока уточняются.
Уничтожены мосты в Курской и Запорожской областях
Украинские защитники также поразили автомобильный мост через реку Сейм вблизи села Звания в Курской области РФ.
Кроме того, под удар попал железнодорожный мост через реку Молочная в районе Светлодолинского в Запорожье. По данным военных, оба моста противник использовал для военной логистики и опрокидывания сил и средств.
Поражены ремонтные подразделения и объекты в Крыму и Донецкой области
Кроме бридж, Силы обороны поразили еще ряд объектов противника:
- ремонтные подразделения оккупантов в Волчанском и Свободном Донецкой области;
- пункт коммуникации и питания ретранслятора ударных беспилотников типа "Герань/Гербера" в временно оккупированном Крыму;
- башню со средствами радиоэлектронной борьбы в Артемовке;
- пункт управления противника и узел связи Бахмута Донецкой области.
"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации", - отметили в Генштабе.
Тем временем беспилотники атаковали склады Wildberries в Московской области . Атака вызвала пожар на складских помещениях компании.
Напомним, Силы обороны также нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенному в 800 километрах от украинской границы.
На территории предприятия после атаки возникло возгорание.