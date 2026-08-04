Силы обороны ударили по базе ФСБ, мостам и другим важным объектам врага

Силы обороны Украины ночью нанесли удары по ряду вражеских объектов на оккупированных территориях и в России. Под удар попали пункт ФСБ, два моста и другие важные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Удар по пункту ФСБ в Херсонской области

В ночь на 4 августа 2026 подразделения Сил обороны Украины поразили временный пункт дислокации подразделения ФСБ в селе Щасливцево Херсонской области.

Потери врага пока уточняются.

Уничтожены мосты в Курской и Запорожской областях

Украинские защитники также поразили автомобильный мост через реку Сейм вблизи села Звания в Курской области РФ.

Кроме того, под удар попал железнодорожный мост через реку Молочная в районе Светлодолинского в Запорожье. По данным военных, оба моста противник использовал для военной логистики и опрокидывания сил и средств.

Поражены ремонтные подразделения и объекты в Крыму и Донецкой области

Кроме бридж, Силы обороны поразили еще ряд объектов противника:

ремонтные подразделения оккупантов в Волчанском и Свободном Донецкой области;

пункт коммуникации и питания ретранслятора ударных беспилотников типа "Герань/Гербера" в временно оккупированном Крыму;

башню со средствами радиоэлектронной борьбы в Артемовке;

пункт управления противника и узел связи Бахмута Донецкой области.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации", - отметили в Генштабе.