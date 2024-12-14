Сили оборони вдарили по великій нафтобазі в російському Орлі

Нічні вибухи в Росії

У ніч проти 14 грудня в російському місті Орел пролунали вибухи. Російські Telegram-канали писали, що нібито була атакована нафтобаза. Місцеві жителі заявляли, що горів щонайменше один резервуар.

Губернатор Орловської області пізніше підтвердив, що внаслідок "масованої атаки безпілотників" сталося загоряння палива на об'єкті інфраструктури.

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