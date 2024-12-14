Силы обороны ударили по большой нефтебазе в российском Орле

Ночные взрывы в России

В ночь на 14 декабря в российском городе Орел прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы писали, что якобы была атакована нефтебаза. Местные жители заявляли, что горел по меньшей мере один резервуар.

Губернатор Орловской области позже подтвердил, что в результате "массированной атаки беспилотников" произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры.

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