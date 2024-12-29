Сили оборони вдарили по складах і пункту управління дронів РФ. Яка ситуація на фронті

За добу, 28 грудня, на фронті сталися 158 бойових зіткнень. Зокрема, Сили оборони нанесли декілька ударів по важливих об'єктах РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"Два удари по складах пально-мастильних матеріалів, два - по районах зосередження особового складу, один - по пункту управління БПЛА противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

До того ж, уражено дві інші важливі цілі ворога.

"Найгарячиший" напрямок фронту

Найгарячіше вчора було на Покровському напрямку, 54 атаки відбито ЗСУ.

"Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Зелене Поле, Калинове, Успенівка, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко", - зазначили військові.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку минулої доби відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ЗСУ зупинили чотири атаки противника в районах Глушківки та Лозової.

Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла 21. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Тернів, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки.

Минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Ступочок та Часового Яру.

Ворог сім разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Петропавлівка, Українка, Курахове та Дачне, окупанти 22 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Загарбники 15 разів атакували в районах населених пунктів Костянтинопільське, Велика Новосілка, Времівка та Янтарне на Времівському напрямку.

ЗСУ відбили одну атаку російських загарбників на Придніпровському напрямку.

Курський напрямок: один ракетний удар із застосуванням шести ракет, більше ніж чотириста артилерійських обстрілів по позиціях ЗСУ та населених пунктах завдали росіяни. Відбулося дев’ять бойових зіткнень.

На Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.