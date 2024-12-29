Силы обороны ударили по складам и пункту управления дронов РФ. Какая ситуация на фронте

За сутки, 28 декабря, на фронте произошли 158 боевых столкновений. В частности, Силы обороны нанесли несколько ударов по важным объектам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Два удара по складам горюче-смазочных материалов, два - по районам сосредоточения личного состава, один - по пункту управления БПЛА противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны", - говорится в сообщении.

К тому же, поражены две другие важные цели врага.

Самое "горячее" направление фронта

Горячее всего вчера было на Покровском направлении, 54 атаки отражены ВСУ.

"Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Калиновое, Успеновка, Волково, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко", - отметили военные.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении ВСУ остановили четыре атаки противника в районах Глушковки и Лозовой.

Количество боевых столкновений за сутки на Лиманском направлении достигло 21. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Тернов, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Ступочек и Часового Яра.

Враг семь раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Петропавловка, Украинка, Курахово и Дачное, оккупанты 22 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Захватчики 15 раз атаковали в районах населенных пунктов Константинопольское, Великая Новоселка, Временка и Янтарное на Времевском направлении.

ВСУ отбили одну атаку российских захватчиков на Приднепровском направлении.

Курское направление: один ракетный удар с применением шести ракет, более четырехсот артиллерийских обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам нанесли россияне. Произошло девять боевых столкновений.

На Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.