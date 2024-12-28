ua en ru
Сб, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія з початку 2024 року втратила понад 420 тисяч військових, - Сирський

Україна, Субота 28 грудня 2024 11:36
UA EN RU
Росія з початку 2024 року втратила понад 420 тисяч військових, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав втрати Росії у війні у 2024 році. Вони перевищили 421 тисячу військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Нищимо агресора всіма можливими засобами. Так, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими", - розповів він.

Тобто, за словами Сирського, цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.

"Загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Втрати РФ в Україні

За останню добу з 27 на 28 грудня, армія Росії втратила на війні в Україні 1690 солдатів, 19 бойових броньованих машин і 66 одиниць автомобільної техніки.

Як раніше зазначав президент України Володимир Зеленський, у листопаді та грудні 2024 року втрати Росії на фронті є рекордними.

При цьому, в Росії встановили імена лише 80 973 загарбників, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року. Більшість із них - добровольці.

До того ж, згідно з нещодавнім перехопленням української розвідки, тільки в Ростові неопізнаними залишаються 56 тисяч ліквідованих окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні Олександр Сирський
NEWS
Росія з початку 2024 року втратила понад 420 тисяч військових, - Сирський
Росія з початку 2024 року втратила понад 420 тисяч військових, - Сирський
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту