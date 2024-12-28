Росія з початку 2024 року втратила понад 420 тисяч військових, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав втрати Росії у війні у 2024 році. Вони перевищили 421 тисячу військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Нищимо агресора всіма можливими засобами. Так, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими", - розповів він.

Тобто, за словами Сирського, цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.

"Загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових", - додав головнокомандувач ЗСУ.