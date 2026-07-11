Сили оборони вдарили по полігону росіян на Донеччині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Також уражено райони зосередження живої сили противника у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області РФ.

Окрім того, уражено пункти управління дронами противника у районах Крисанового Бєлгородської області РФ та Першотравневого Запорізької області.

Так, уражено загальновійськовий полігон "Кальміуське" у районі Докучаєвська Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

"10 липня та в ніч на 11 липня в рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника", - йдеться в повідомленні.

Останні удари України по об'єктах РФ

Нагадаємо, цієї ночі Сили оборони України провели нову операцію в Азовському морі, завдавши удару по десятках суден, які Росія використовує для військової логістики та обходу санкцій.

У межах операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора ураження зазнав 21 російський танкер.

Крім того, українські військові уразили чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд.