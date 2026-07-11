Силы обороны ударили по полигону россиян в Донецкой области
Силы обороны Украины поразили общевоенный полигон россиян "Кальмиусское" в Донецкой области
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"10 июля и в ночь на 11 июля в рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника", - говорится в сообщении.
Так, поражен общевоенный полигон "Кальмиусское" в районе Докучаевска Донецкой области. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
Кроме того, поражены пункты управления дронами противника в районах Крысанового Белгородской области РФ и Первомайского Запорожской области.
Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в Горловке Донецкой области и Кариже Курской области РФ.
Кроме того, Генштаб уточнил результаты предыдущих поражений:
- 27 июня - оценочные прямые убытки от поражения АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" в Волгограде Волгоградской области ориентировочно составляют 105 млн долларов США.
- 4 июля - в результате поражения Петербургского нефтяного терминала в Санкт-Петербурге повреждены 2 резервуара РВС-3000, 4 резервуара РВС-10000, 1 резервуар РВС-15000, 1 резервуар РВС-20000, эстакада технологических трубопроводов.
- 6 июля - в результате поражения НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле Ярославской области зафиксировано попадание в установку АВТ-6, а также повреждение трубопроводов установок АВТ-1 и АВТ-3.
- 8 июля - в результате поражения аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области произошло возгорание 28 цистерн с авиационным керосином общим объемом 1600 м³.
- 8 июля - в результате поражения НПЗ "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Республика Татарстан) зафиксировано попадание с возгоранием установки замедленного коксования, а также повреждение кабельных эстакад, трубопроводов и технических зданий.
- 10 июля - в результате поражения Ильского НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание установок АТ-5 и АТ-6, повреждены трубопроводы, а также зафиксировано возгорание вблизи установок АТ-2 и АТ-3.
Последние удары Украины по объектам РФ
Напомним, этой ночью Силы обороны Украины провели новую операцию в Азовском море, нанеся удар по десяткам судов, которые Россия использует для военной логистики и обхода санкций.
В рамках операции по снижению военно-экономического потенциала страны-агрессора поражение потерпел 21 российский танкер.
Кроме того, украинские военные поразили четыре буксира, два сухогруза и земснаряд.