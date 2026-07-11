ua en ru
Сб, 11 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны ударили по полигону россиян в Донецкой области

14:10 11.07.2026 Сб
2 мин
Что еще поразили украинские воины?
aimg Татьяна Степанова
Силы обороны ударили по полигону россиян в Донецкой области Фото: Силы обороны ударили по полигону россиян в Донецкой области (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Силы обороны Украины поразили общевоенный полигон россиян "Кальмиусское" в Донецкой области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"10 июля и в ночь на 11 июля в рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника", - говорится в сообщении.

Так, поражен общевоенный полигон "Кальмиусское" в районе Докучаевска Донецкой области. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Кроме того, поражены пункты управления дронами противника в районах Крысанового Белгородской области РФ и Первомайского Запорожской области.

Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в Горловке Донецкой области и Кариже Курской области РФ.

Кроме того, Генштаб уточнил результаты предыдущих поражений:

  • 27 июня - оценочные прямые убытки от поражения АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" в Волгограде Волгоградской области ориентировочно составляют 105 млн долларов США.
  • 4 июля - в результате поражения Петербургского нефтяного терминала в Санкт-Петербурге повреждены 2 резервуара РВС-3000, 4 резервуара РВС-10000, 1 резервуар РВС-15000, 1 резервуар РВС-20000, эстакада технологических трубопроводов.
  • 6 июля - в результате поражения НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле Ярославской области зафиксировано попадание в установку АВТ-6, а также повреждение трубопроводов установок АВТ-1 и АВТ-3.
  • 8 июля - в результате поражения аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области произошло возгорание 28 цистерн с авиационным керосином общим объемом 1600 м³.
  • 8 июля - в результате поражения НПЗ "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Республика Татарстан) зафиксировано попадание с возгоранием установки замедленного коксования, а также повреждение кабельных эстакад, трубопроводов и технических зданий.
  • 10 июля - в результате поражения Ильского НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание установок АТ-5 и АТ-6, повреждены трубопроводы, а также зафиксировано возгорание вблизи установок АТ-2 и АТ-3.

Последние удары Украины по объектам РФ

Напомним, этой ночью Силы обороны Украины провели новую операцию в Азовском море, нанеся удар по десяткам судов, которые Россия использует для военной логистики и обхода санкций.

В рамках операции по снижению военно-экономического потенциала страны-агрессора поражение потерпел 21 российский танкер.

Кроме того, украинские военные поразили четыре буксира, два сухогруза и земснаряд.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Донецкая область Генштаб ВСУ Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
ВСУ поразили еще 21 российский танкер в Азовском море
ВСУ поразили еще 21 российский танкер в Азовском море
Аналитика
Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли