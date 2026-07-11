Силы обороны ударили по полигону россиян в Донецкой области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Кроме того, Генштаб уточнил результаты предыдущих поражений:

Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в Горловке Донецкой области и Кариже Курской области РФ.

Кроме того, поражены пункты управления дронами противника в районах Крысанового Белгородской области РФ и Первомайского Запорожской области.

Так, поражен общевоенный полигон "Кальмиусское" в районе Докучаевска Донецкой области. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

"10 июля и в ночь на 11 июля в рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника", - говорится в сообщении.

Последние удары Украины по объектам РФ

Напомним, этой ночью Силы обороны Украины провели новую операцию в Азовском море, нанеся удар по десяткам судов, которые Россия использует для военной логистики и обхода санкций.

В рамках операции по снижению военно-экономического потенциала страны-агрессора поражение потерпел 21 российский танкер.

Кроме того, украинские военные поразили четыре буксира, два сухогруза и земснаряд.