Сили оборони вдарили з "Нептуна" по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ"

Що цього передувало

В ніч на 31 травня у Краснодарському краї Росії знову лунали вибухи. У мережі писали про атаку. Про це також говорив і місцевий губернатор. Він заявив, що через атаку постраждала інфраструктура нафтобази, нібито горіли три цистерни з нафтопродуктами.

У мережі повідомляли, що був атакувала нафтобаза у порту "Кавказ".

Додамо, що вчора, 30 травня, українські військові вдарили ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. Були пошкоджені два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один з них сів на мілину та заблокував роботу переправи.

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