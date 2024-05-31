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Силы обороны ударили из "Нептуна" по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ"

Фото: Украина атаковала нефтяной терминал в районе порта "Кавказ" (АРМИЯINFORM)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. Удары были нанесены ракетами украинского производства с берегового ракетного комплекса "Нептун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ" в Краснодарском крае.

Это произошло в ночь на 31 мая. Накануне Силы обороны точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.

"Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства с берегового ракетного комплекса "Нептун"", - говорится в сообщении.

скриншот google.com/maps

Поражения подтверждаются взрывами, результаты атаки разведываются. Операция была проведена в координации с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Как отмечается, ударные беспилотники поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.

Фото: Силы обороны атаковали нефтяной терминал в Краснодарском крае (facebook.com/GeneralStaff.ua)

 

 

Что этому предшествовало

В ночь на 31 мая в Краснодарском крае России снова прогремели взрывы. В сети писали об атаке. Об этом также говорил и местный губернатор. Он заявил, что из-за атаки пострадала инфраструктура нефтебазы, якобы горели три цистерны с нефтепродуктами.

В сети сообщали, что атаковала нефтебаза в порту "Кавказ".

Добавим, что вчера, 30 мая, украинские военные ударили ракетами ATAMS по Керченской паромной переправе. Были повреждены два парома, осуществлявших железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель и заблокировал работу переправы.

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