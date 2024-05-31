Силы обороны ударили из "Нептуна" по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ"

Что этому предшествовало

В ночь на 31 мая в Краснодарском крае России снова прогремели взрывы. В сети писали об атаке. Об этом также говорил и местный губернатор. Он заявил, что из-за атаки пострадала инфраструктура нефтебазы, якобы горели три цистерны с нефтепродуктами.

В сети сообщали, что атаковала нефтебаза в порту "Кавказ".

Добавим, что вчера, 30 мая, украинские военные ударили ракетами ATAMS по Керченской паромной переправе. Были повреждены два парома, осуществлявших железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель и заблокировал работу переправы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.