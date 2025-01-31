Сили оборони вдарили по командному пункту росіян у Курській області, - Генштаб

Бої у Курській області

Влітку 2024-го українські бійці розпочали наступ у Курській області, під час якого було прорвано ворожий кордон й взято під контроль частину регіону. Пізніше ворогу вдалось відбити певні території, але Сили оборони продовжують утримувати десятки населених пунктів, у тому ж числі й місто Суджа.

Росія, своєю чергою, залучила до боїв й військових Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), які наразі зазнають величезних втрат. На початку січня українські бійці вперше взяли в полон двох військових Північної Кореї.

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