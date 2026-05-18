Сили оборони вдарили по катеру РФ в Каспійському морі: які ще важливі цілі уразили

Сили оборони України уразили катер Росії в Каспійському морі, пункти управління дронами і скупчення живої сили ворога і підтвердили знищення ще кількох цілей з попередніх ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.
17 травня та в ніч на 18 травня 2026 року українські підрозділи вдарили по протидиверсійному катеру проєкту "Грачонок" у районі Каспійська - це місто в республіці Дагестан, Росія.
Такі катери Росія використовує для охорони місць базування флоту і протидії диверсійним групам.
Також уражено кілька пунктів управління безпілотниками противника. Удари завдано в районах:
Українські воїни також вдарили по скупченнях особового складу противника - у Піддубному на Донеччині та в Ольгиному на Херсонщині.
За результатами уточнення попередніх атак підтверджено знищення кількох важливих об'єктів.
17 травня 2026 року:
16 травня 2026 року:
Раніше РБК-Україна повідомляло, що спецпідрозділ ГУР "Артан" разом із суміжними підрозділами вибив окупантів зі Степногірська на Запорізькому напрямку.
Нагадаємо, Україна розробила власну керовану авіаційну бомбу - про це повідомляло РБК-Україна. За словами міністра оборони Михайла Федорова, вона вже готова до бойового застосування.