Сили оборони вдарили по двох нафтобазах і знищили розвідувальні дрони росіян, - Генштаб
Сили оборони уразили дві російські нафтобази, пост технічного спостереження росіян разом з розрахунком БпЛА, а також три ворожі розвідувальні дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ в Telegram.
"В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області РФ. Об’єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії", - йдеться у публікації.
Зазначається, що було зафіксовано ураження цілі та подальша пожежа на об’єкті. Попередньо, горіли кілька резервуарів для нафтопродуктів.
Крім того, українські військові уразили пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря.
"За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці "Сиваш". Інші результати уточнюються", - повідомив Генштаб.
Також Сили оборони знищили три розвідувально-ударних дрони типу "Оріон" під час ураження 27 листопада аеродрому Саки на території тимчасово окупованого Криму. Кожен з них коштує близько 5 млн доларів.
"Разом з тим підтверджено ураження 2 грудня 2025 року нафтобази "Лівни" в Орловській області РФ, з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучання ударних БпЛА", - йдеться у заяві.
Генштаб наголосив, що Сили оборони вживають заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників і змушення РФ зупинити війну проти України.
Втрати РФ у війні
Нагадаємо, російські війська продовжують зазнавати значних втрат. Від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 176 230 військових. Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб.
Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, три РСЗВ, 90 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 47 одиниць автомобільної й одиницю спеціальної техніки окупантів.