Сили оборони вдарили по двох нафтобазах і знищили розвідувальні дрони росіян, - Генштаб

Сили оборони уразили дві російські нафтобази, пост технічного спостереження росіян разом з розрахунком БпЛА, а також три ворожі розвідувальні дрони.

"В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області РФ. Об’єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії", - йдеться у публікації.

Зазначається, що було зафіксовано ураження цілі та подальша пожежа на об’єкті. Попередньо, горіли кілька резервуарів для нафтопродуктів.

Крім того, українські військові уразили пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря.

"За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці "Сиваш". Інші результати уточнюються", - повідомив Генштаб.

Також Сили оборони знищили три розвідувально-ударних дрони типу "Оріон" під час ураження 27 листопада аеродрому Саки на території тимчасово окупованого Криму. Кожен з них коштує близько 5 млн доларів.

"Разом з тим підтверджено ураження 2 грудня 2025 року нафтобази "Лівни" в Орловській області РФ, з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучання ударних БпЛА", - йдеться у заяві.

Генштаб наголосив, що Сили оборони вживають заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників і змушення РФ зупинити війну проти України.