UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сили оборони вдарили по базі російських дронів у Донецьку

12:18 05.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: Під Донецьком Сили оборони уразили місце пуску дронів і вузол зв'язку (Getty Images)

Українські військові 4 жовтня та вночі проти 5 жовтня уразили низку важливих об'єктів окупантів, зокрема, місце запуску ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

Що уразили біля Донецька

У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску російських ударних безпілотників.

У повідомленні пояснили, що такі удари мають зменшити можливості російської армії застосовувати ударні дрони. Ними окупанти завдають ударів по цивільній інфраструктурі України.

Також у районі Донецька уражено вузол зв'язку окупантів.

У районі Бердянська Запорізької області українські воїни вразили пункт управління противника та склад безпілотників окупантів.

У районі Любимівки Запорізької області уражено ремонтний підрозділ армії рф.

Також Сили оборони били по місцях, де зосереджені російські військові. Це райони Комиш-Зорі в Запорізькій області, Успенки в Луганській області та міста Донецьк.

Нагадаємо, 3 жовтня у Московській області знову пролунали вибухи.

Мешканці зняли на відео роботу російської протиповітряної оборони.

Як повідомляло РБК-Україна, Сили безпеки та оборони вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії.

У Міноборони назвали серед уражених Московський, Ярославський та Пермський нафтопереробні заводи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Генштаб ЗСУАтака дронів