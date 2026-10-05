Сили оборони вдарили по базі російських дронів у Донецьку

Українські військові 4 жовтня та вночі проти 5 жовтня уразили низку важливих об'єктів окупантів, зокрема, місце запуску ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.
У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску російських ударних безпілотників.
У повідомленні пояснили, що такі удари мають зменшити можливості російської армії застосовувати ударні дрони. Ними окупанти завдають ударів по цивільній інфраструктурі України.
Також у районі Донецька уражено вузол зв'язку окупантів.
У районі Бердянська Запорізької області українські воїни вразили пункт управління противника та склад безпілотників окупантів.
У районі Любимівки Запорізької області уражено ремонтний підрозділ армії рф.
Також Сили оборони били по місцях, де зосереджені російські військові. Це райони Комиш-Зорі в Запорізькій області, Успенки в Луганській області та міста Донецьк.
Нагадаємо, 3 жовтня у Московській області знову пролунали вибухи.
Мешканці зняли на відео роботу російської протиповітряної оборони.
Як повідомляло РБК-Україна, Сили безпеки та оборони вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії.
У Міноборони назвали серед уражених Московський, Ярославський та Пермський нафтопереробні заводи.