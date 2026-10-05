RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Силы обороны ударили по базе российских дронов в Донецке

12:18 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Под Донецком Силы обороны поразили место пуска дронов и узел связи (Getty Images)

Украинские военные 4 октября и ночью против 5 октября поразили ряд важных объектов окупантов, в частности, место запуска ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

Что поразили возле Донецка

В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и пуска российских ударных беспилотников.

В сообщении пояснили, что такие удары должны снизить возможности российской армии применять ударные дроны. Ими оккупанты наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Также в районе Донецка поражен узел связи окупантов.

В районе Бердянска Запорожской области украинские воины поразили пункт управления противника и склад беспилотников окупантов.

В районе Любимовки Запорожской области поражено ремонтное подразделение армии России.

Также Силы обороны избивали по местам, где сосредоточены российские военные. Это районы Камыш-Зари в Запорожской области, Успенки в Луганской области и Донецк.

Напомним, 3 октября в Московской области снова раздались взрывы.

Жители сняли на видео работу российской противовоздушной обороны.

Как сообщало РБК-Украина, Силы безопасности и обороны вывели из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей России.

В Минобороны назвали среди пораженных Московский, Ярославский и Пермский нефтеперерабатывающие заводы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Генштаб ВСУАтака дронов