Силы обороны ударили по базе российских дронов в Донецке

Украинские военные 4 октября и ночью против 5 октября поразили ряд важных объектов окупантов, в частности, место запуска ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.
В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и пуска российских ударных беспилотников.
В сообщении пояснили, что такие удары должны снизить возможности российской армии применять ударные дроны. Ими оккупанты наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины.
Также в районе Донецка поражен узел связи окупантов.
В районе Бердянска Запорожской области украинские воины поразили пункт управления противника и склад беспилотников окупантов.
В районе Любимовки Запорожской области поражено ремонтное подразделение армии России.
Также Силы обороны избивали по местам, где сосредоточены российские военные. Это районы Камыш-Зари в Запорожской области, Успенки в Луганской области и Донецк.
Напомним, 3 октября в Московской области снова раздались взрывы.
Жители сняли на видео работу российской противовоздушной обороны.
Как сообщало РБК-Украина, Силы безопасности и обороны вывели из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей России.
В Минобороны назвали среди пораженных Московский, Ярославский и Пермский нефтеперерабатывающие заводы.