Сили оборони вдарили по базі російських дронів у Донецьку

Українські військові 4 жовтня та вночі проти 5 жовтня уразили низку важливих об'єктів окупантів, зокрема, місце запуску ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ .

Що уразили біля Донецька

У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску російських ударних безпілотників.

У повідомленні пояснили, що такі удари мають зменшити можливості російської армії застосовувати ударні дрони. Ними окупанти завдають ударів по цивільній інфраструктурі України.

Також у районі Донецька уражено вузол зв'язку окупантів.

У районі Бердянська Запорізької області українські воїни вразили пункт управління противника та склад безпілотників окупантів.

У районі Любимівки Запорізької області уражено ремонтний підрозділ армії рф.

Також Сили оборони били по місцях, де зосереджені російські військові. Це райони Комиш-Зорі в Запорізькій області, Успенки в Луганській області та міста Донецьк.

Нагадаємо, 3 жовтня у Московській області знову пролунали вибухи.

Мешканці зняли на відео роботу російської протиповітряної оборони.