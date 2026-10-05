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Сили оборони вдарили по базі російських дронів у Донецьку

12:18 05.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Сили оборони вдарили по базі російських дронів у Донецьку Фото: Під Донецьком Сили оборони уразили місце пуску дронів і вузол зв'язку (Getty Images)
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Українські військові 4 жовтня та вночі проти 5 жовтня уразили низку важливих об'єктів окупантів, зокрема, місце запуску ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

Що уразили біля Донецька

У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску російських ударних безпілотників.

У повідомленні пояснили, що такі удари мають зменшити можливості російської армії застосовувати ударні дрони. Ними окупанти завдають ударів по цивільній інфраструктурі України.

Також у районі Донецька уражено вузол зв'язку окупантів.

У районі Бердянська Запорізької області українські воїни вразили пункт управління противника та склад безпілотників окупантів.

У районі Любимівки Запорізької області уражено ремонтний підрозділ армії рф.

Також Сили оборони били по місцях, де зосереджені російські військові. Це райони Комиш-Зорі в Запорізькій області, Успенки в Луганській області та міста Донецьк.

Нагадаємо, 3 жовтня у Московській області знову пролунали вибухи.

Мешканці зняли на відео роботу російської протиповітряної оборони.

Як повідомляло РБК-Україна, Сили безпеки та оборони вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії.

У Міноборони назвали серед уражених Московський, Ярославський та Пермський нафтопереробні заводи.

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