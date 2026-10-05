Силы обороны ударили по базе российских дронов в Донецке

Украинские военные 4 октября и ночью против 5 октября поразили ряд важных объектов окупантов, в частности, место запуска ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ .

Что поразили возле Донецка

В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и пуска российских ударных беспилотников.

В сообщении пояснили, что такие удары должны снизить возможности российской армии применять ударные дроны. Ими оккупанты наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Также в районе Донецка поражен узел связи окупантов.

В районе Бердянска Запорожской области украинские воины поразили пункт управления противника и склад беспилотников окупантов.

В районе Любимовки Запорожской области поражено ремонтное подразделение армии России.

Также Силы обороны избивали по местам, где сосредоточены российские военные. Это районы Камыш-Зари в Запорожской области, Успенки в Луганской области и Донецк.

Напомним, 3 октября в Московской области снова раздались взрывы.

Жители сняли на видео работу российской противовоздушной обороны.