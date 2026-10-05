ua en ru
Пн, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны ударили по базе российских дронов в Донецке

12:18 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Силы обороны ударили по базе российских дронов в Донецке Фото: Под Донецком Силы обороны поразили место пуска дронов и узел связи (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские военные 4 октября и ночью против 5 октября поразили ряд важных объектов окупантов, в частности, место запуска ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

Что поразили возле Донецка

В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и пуска российских ударных беспилотников.

В сообщении пояснили, что такие удары должны снизить возможности российской армии применять ударные дроны. Ими оккупанты наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Также в районе Донецка поражен узел связи окупантов.

В районе Бердянска Запорожской области украинские воины поразили пункт управления противника и склад беспилотников окупантов.

В районе Любимовки Запорожской области поражено ремонтное подразделение армии России.

Также Силы обороны избивали по местам, где сосредоточены российские военные. Это районы Камыш-Зари в Запорожской области, Успенки в Луганской области и Донецк.

Напомним, 3 октября в Московской области снова раздались взрывы.

Жители сняли на видео работу российской противовоздушной обороны.

Как сообщало РБК-Украина, Силы безопасности и обороны вывели из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей России.

В Минобороны назвали среди пораженных Московский, Ярославский и Пермский нефтеперерабатывающие заводы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Генштаб ВСУ Атака дронов
Новости
Снаряд РФ попал в пассажирский автобус на границе с Молдовой
Снаряд РФ попал в пассажирский автобус на границе с Молдовой
Аналитика
"Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком