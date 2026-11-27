У ніч на 27 листопада Сили оборони уразили зенітний комплекс "Бук-М3", два пункти управління та склади окупантів. У Луганську на одному зі складів спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що 26 листопада та в ніч на 27-е Сили оборони продовжили "проріджувати" протиповітряну оборону та управління окупантів. Також продовжили бити по їхніх складах з пальним.
В районі населеного пункту Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Це найсучасніша версія "Бука", якою противник прикриває свої угруповання на півдні.
Крім того, в районі Талового Луганської області уражено пункт управління підрозділу противника.
А в районі Селидового Донецької області вдарили по пункту управління безпілотниками. Звідти окупанти наводили дрони на позиції українських воїнів.
В районі Грибувахи Луганської області уражено склад пального та мастильних матеріалів.
У самому Луганську вдарили по складу матеріально-технічних засобів, там спалахнула пожежа. Масштаби збитків уточнюють.
"Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України",
Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 27 листопада, Сили оборони уразили завод в Тульській області, який причетний до виробництва палива для балістичних ракет "Іскандер".
Крім того, у ніч на 26 листопада Сили оборони уразили Куйбишевський НПЗ у Самарі. Після удару там спалахнула пожежа, а Міноборони Росії заявило про нібито 343 збиті українських безпілотники.