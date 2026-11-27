Отмечается, что 26 ноября и в ночь на 27-е Силы обороны продолжили "прореживать" противовоздушную оборону и управление оккупантов. Также продолжили бить по их складам с горючим.

В районе населенного пункта Курошаны Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Это самая современная версия "Бука", которой противник прикрывает свои группировки на юге.

Кроме того, в районе Талового Луганской области поражен пункт управления подразделения противника.

А в районе Селидово Донецкой области ударили по пункту управления беспилотниками. Оттуда оккупанты наводили дроны на позиции украинских воинов.

Минус склады с горючим

В районе Грибовахи Луганской области поражен склад горючего и смазочных материалов.

В Луганске ударили по складу материально-технических средств, там вспыхнул пожар. Масштабы ущерба уточняются.