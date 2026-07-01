Сили оборони уразили завод "Роскосмосу", мости та склади ворога, - Генштаб

Українські військові в ніч на 1 липня завдали ударів по підприємству, яке працює на космічну та ракетну галузь РФ, а також по мостах і складах, якими окупанти перекидають техніку та боєприпаси

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Уражено підприємство холдингу "Роскосмосу"

Українські підрозділи атакували АТ "Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань" у Пензенській області рф. На об'єкті зафіксували влучання та задимлення.

Це підприємство входить до холдингу "Російські космічні системи", який є частиною державної корпорації "Роскосмос". Завод випускає:

датчики для крилатих і балістичних ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101;

деталі бортових систем для літаків Су-34, Су-35 та Ту-95МС;

апаратуру для військових супутників-розвідників.

Масштаби завданих збитків наразі уточнюють.

Знищено мости та переправи

Крім того, українські захисники уразили одразу три переправи, якими росіяни перекидають війська та вантажі:

автомобільний міст через річку Малий Кальчик поблизу Гранітного на Донеччині;

залізничний міст через річку Тепла в районі Нижньотеплого на Луганщині;

логістичну переправу поблизу Новоочеретуватого на Донеччині.

Ці об'єкти окупанти використовували для доставки особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Удари по складах і пунктах керування дронами

Також під ударом опинився склад пально-мастильних матеріалів ворога у Мелітополі.

Ще три склади матеріально-технічного забезпечення уразили в районах Крупки на Курщині, Рівнополя на Донеччині та Новоєгорівки на Харківщині.

Окремо українські військові знищили п'ять пунктів управління ворожими БпЛА. Їх виявили в районах Грозового та Залізничного на Запоріжжі, а також Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині.