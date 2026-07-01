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Сили оборони уразили завод "Роскосмосу", мости та склади ворога, - Генштаб

10:59 01.07.2026 Ср
2 хв
Зафіксовано пожежі на важливих для ворога об'єктах
aimg Олена Чупровська
Сили оборони уразили завод "Роскосмосу", мости та склади ворога, - Генштаб Фото: уражено стратегічні об'єкти ворога (скриншот відео)
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Українські військові в ніч на 1 липня завдали ударів по підприємству, яке працює на космічну та ракетну галузь РФ, а також по мостах і складах, якими окупанти перекидають техніку та боєприпаси

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Уражено підприємство холдингу "Роскосмосу"

Українські підрозділи атакували АТ "Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань" у Пензенській області рф. На об'єкті зафіксували влучання та задимлення.

Це підприємство входить до холдингу "Російські космічні системи", який є частиною державної корпорації "Роскосмос". Завод випускає:

  • датчики для крилатих і балістичних ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101;
  • деталі бортових систем для літаків Су-34, Су-35 та Ту-95МС;
  • апаратуру для військових супутників-розвідників.

Масштаби завданих збитків наразі уточнюють.

Знищено мости та переправи

Крім того, українські захисники уразили одразу три переправи, якими росіяни перекидають війська та вантажі:

  • автомобільний міст через річку Малий Кальчик поблизу Гранітного на Донеччині;
  • залізничний міст через річку Тепла в районі Нижньотеплого на Луганщині;
  • логістичну переправу поблизу Новоочеретуватого на Донеччині.

Ці об'єкти окупанти використовували для доставки особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Удари по складах і пунктах керування дронами

Також під ударом опинився склад пально-мастильних матеріалів ворога у Мелітополі.

Ще три склади матеріально-технічного забезпечення уразили в районах Крупки на Курщині, Рівнополя на Донеччині та Новоєгорівки на Харківщині.

Окремо українські військові знищили п'ять пунктів управління ворожими БпЛА. Їх виявили в районах Грозового та Залізничного на Запоріжжі, а також Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині.

Нагадаємо, окупанти неодноразово скаржилися на нові удари українських сил по важливих для них об'єктах у прифронтовій зоні. Атаки завдавали відчутних втрат ворожій логістиці.

Нагадаємо, сьогодні вночі було зруйновано важливий для окупантів міст на одній із трас, який ворог активно використовував для перекидання техніки.

Як повідомляло РБК-Україна, українські дрони також атакували нафтопереробний завод в Уфі та військовий об'єкт, завдавши удару по паливній інфраструктурі Росії.

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