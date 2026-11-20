Зокрема, на території Брянської області РФ українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2". Він прикривав російські об'єкти від українських дронів і ракет.

Також у районі Селидового Донецької області під удар потрапив пункт управління безпілотниками ворога. Звідти російські окупанти спрямовували безпілотники на позиції українських військових і мирні міста.

Крім того, під удар потрапила і тилова логістика росіян. Зокрема, в районах Рубіжного та Лисичанська Луганської області було уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів РФ.

Через їх втрату росіянам бракуватиме пального, боєприпасів та інших необхідних для штурмів ресурсів.

Ще однією ціллю стало місце зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів у районі Бердянська Запорізької області. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.