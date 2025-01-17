Сили оборони уразили радіолокаційну техніку РФ у Бєлгородській області

Сили оборони України уразили радіолокаційну техніку російських військ. Воїни завдали ударів по цілях у Бєлгородській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.
Як зазначається, вдень у четвер, 16 січня, підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках дальнього вогневого ураження завдали ударів по військових цілях на території Бєлгородської області.
Було атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку армії РФ. Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі.
Також захисники вдало відпрацювали по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку РФ.
"Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу", - повідомив Генштаб.
Варто зазначити, що українські воїни здійснили десятки операцій, атакуючи військові цілі ворога на території Росії. Так, ГУР та СБУ атакували низку нафтопереробних заводів та нафтобаз в Росії та на окупованих територій України. Деякі з них потрапляли під удар не один раз.
Також днями Військово-морські сили та СБУ здійснили спільну операцію. Воїни атакували українськими ракетами "Нептун" склад зберігання дронів-розвідників у Ростовській області.
Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 16 січня ССО та інші підрозділи Сил оборони вдарили по нафтобазі "Роснєфті" у Воронезькій області Росії. На об'єкті виникла масштабна пожежа.
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