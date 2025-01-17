Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области

Силы обороны Украины поразили радиолокационную технику российских войск. Воины нанесли удары по целям в Белгородской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Как отмечается, днем в четверг, 16 января, подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках дальнего огневого поражения нанесли удары по военным целям на территории Белгородской области.
Были атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка армии РФ. Зафиксировано прекращение функционирования радиолокационной станции 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, что свидетельствует об успешном поражении цели.
Также защитники удачно отработали по позициям радиолокационной роты радиотехнического батальона 336 радиотехнического полка РФ.
"Подтверждено повреждение техники и оборудования этого подразделения", - сообщил Генштаб.
Стоит отметить, что украинские воины совершили десятки операций, атакуя военные цели врага на территории России. Так, ГУР и СБУ атаковали ряд нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз в России и на оккупированных территорий Украины. Некоторые из них попадали под удар не один раз.
Также на днях Военно-морские силы и СБУ осуществили совместную операцию. Воины атаковали украинскими ракетами "Нептун" склад хранения дронов-разведчиков в Ростовской области.
Кроме того, Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 16 января ССО и другие подразделения Сил обороны ударили по нефтебазе "Роснефти" в Воронежской области России. На объекте возник масштабный пожар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.