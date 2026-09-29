Силы обороны поразили пункты управления дронов и РЛС окупантов

Украинские военные поразили российскую радиолокационную станцию "Каста", пункты управления дронами и склады. Удары пришлись на 28 сентября и ночь на 29 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Украины .

В Мангуше Донецкой области украинские воины поразили радиолокационную станцию 39Н6 "Каста".

В Кирносово и Новоайдаре на Луганщине поражены пункты управления беспилотников противника.

Составы боеприпасов российских подразделений поражены в трех населенных пунктах. Это Дружнее в Луганской области, Новоегоровка на Харьковщине и Качкарское в Донецкой области.

Еще один склад, где хранили материально-технические средства противника, поразили в Камыш-Зоре на Запорожье.