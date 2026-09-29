Силы обороны поразили пункты управления дронов и РЛС окупантов
Украинские военные поразили российскую радиолокационную станцию "Каста", пункты управления дронами и склады. Удары пришлись на 28 сентября и ночь на 29 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Украины.
В Мангуше Донецкой области украинские воины поразили радиолокационную станцию 39Н6 "Каста".
В Кирносово и Новоайдаре на Луганщине поражены пункты управления беспилотников противника.
Составы боеприпасов российских подразделений поражены в трех населенных пунктах. Это Дружнее в Луганской области, Новоегоровка на Харьковщине и Качкарское в Донецкой области.
Еще один склад, где хранили материально-технические средства противника, поразили в Камыш-Зоре на Запорожье.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что попросил "притормозить" с ударами по российским НПЗ президента Украины Владимира Зеленского.
"Ну мы, вероятно, так и сделаем", - якобы ответил Зеленский.
В ночь на 28 сентября в Краснодарском крае России после пролета дронов, по данным Telegram-канала ASTRA, горела нефтебаза "Эдельвейс-95" .
Очевидцы рассказали о взрывах.