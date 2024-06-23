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Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку у Бєлгородській області

Фото: захисники атакували пунтк управління росіян у Бєлгородській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони атакували пункт управління мотострілецького полку на території Росії. Пункт розташовувався у Бєлгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

За операцією стояли Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Українські захисники завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.

"За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена", - йдеться у повідомленні.

скриншот google.com/maps

Ситуація на півночі Харківській області

З 10 травня російські окупанти розпочали наступ на півночі Харківської області. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі Вовчанська та сусідніх населених пунктів, але, як зазначають у Генштабі, росіяни зав'язли у боях.

Зазначимо, що російські ЗМІ повідомляли про ураження російського комплексу ППО "Панцир-С" під Бєлгородом 22 червня. Місцевий губернатор виправдовувався і заявляв, що нібито "горить трава".

Варто додати, що партнери дозволили Україні використовувати надану зброю для ударів по прикордонних районах Росії, де можуть готуватися атаки.

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