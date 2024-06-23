RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области

Фото: защитники атаковали пункт управления россиян в Белгородской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны атаковали пункт управления мотострелкового полка на территории России. Пункт размещался в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

За операцией стояли Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Украинские защитники нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

"По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена", - говорится в сообщении.

скриншот google.com/maps

Ситуация на севере Харьковской области

С 10 мая российские оккупанты начали наступление на севере Харьковской области. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Волчанска и соседних населенных пунктов, но, как отмечают в Генштабе, россияне увязли в боях.

Отметим, что российские СМИ сообщали о поражении российского комплекса ПВО "Панцирь-С" под Белгородом 22 июня. Местный губернатор оправдывался и заявлял, что якобы "горит трава".

Стоит добавить, что партнеры разрешили Украине использовать оружие для ударов по приграничным районам России, где могут готовиться атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВоздушные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в УкраинеВойна России против Украины