Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области

Ситуация на севере Харьковской области

С 10 мая российские оккупанты начали наступление на севере Харьковской области. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Волчанска и соседних населенных пунктов, но, как отмечают в Генштабе, россияне увязли в боях.

Отметим, что российские СМИ сообщали о поражении российского комплекса ПВО "Панцирь-С" под Белгородом 22 июня. Местный губернатор оправдывался и заявлял, что якобы "горит трава".

Стоит добавить, что партнеры разрешили Украине использовать оружие для ударов по приграничным районам России, где могут готовиться атаки.

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