Сили оборони уразили пункт управління дронами РФ у Запорізької області

Удари по об'єктах росіян у Запорізькій області

Сили оборони постійно виявляють і б'ють по важливих об'єктах росіян на лінії фронту.

Буквально днем раніше, 25 лютого, у Запорізькій області Сили оборони вразили спостережний пункт РФ. Його окупанти використовували і для запуску дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.