Силы обороны поразили пункт управления дронами РФ в Запорожской области 26 февраля. Этот объект очень важен для оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"26 февраля Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по пункту управления БПЛА 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии российских войск", - говорится в сообщении, где указывается, что объект расположен в н.п. Нестерянка Запорожской области.
Данный военный объект использовался противником для управления, хранения и обслуживания БПЛА ВС РФ.
"Пилоты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать уничтожать войска оккупантов, пока российская федерация не прекратит вооруженную агрессию против народа Украины", - констатировали в Генштабе.
Нестерянка - село в Украине, в Ореховской городской общине Пологовского района Запорожской области. Население составляет 70 человек. Сейчас село оккупировано российской армией.
Силы обороны поразили пункт управления дронами РФ в Нестерянке Запорожской области (deepstatemap.live)
Силы обороны постоянно выявляют и бьют по важным объектам россиян на линии фронта.
Буквально днем ранее, 25 февраля, в Запорожской области Силы обороны поразили наблюдательный пункт РФ. Его оккупанты использовали и для запуска дронов.
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