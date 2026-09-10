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Сили оборони уразили порт у Махачкалі, через який РФ завозила "Шахеди" з Ірану

10:16 10.09.2026 Чт
2 хв
За добу українські воїни уразили вісім об'єкті у різних регіонах РФ
aimg Олена Чупровська
Фото: Україна вдарила по інфраструктурі війни РФ (wikipedia)

Українські захисники за добу вразили вісім об'єктів ворожої інфраструктури, що живлять війну. Під удар потрапив і стратегічний порт на Каспії, яким Росія возила іранські дрони на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського та заяву компанії Fire Point.

Вісім цілей за одну добу

За минулу добу українські воїни завдали ударів по восьми об'єктах у Росії, які працюють на війну проти України. Серед уражених цілей - нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні та морський торговий порт у Дагестані.

Крім того, під ударами опинилися об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.

"Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь", - написав президент.

"Дронами FP-1 атакували єдиний незамерзаючий порт РФ на Каспії, через який доставляли іранські Shahed", - повідомили у Fire Point.

Махачкалінський морський торговельний порт - єдиний незамерзаючий глибоководний порт Росії на Каспії. Він працює цілий рік і забезпечує морське сполучення Росії з країнами Каспійського регіону, зокрема Іраном.

Фото: порт у Махачкалі атакували українські дрони (t.me/firepointofficial)

Махачкала також використовувалася як один із пунктів доставки іранських ударних безпілотників до Росії через Каспійське море. Звідти дрони надалі перевозили до районів застосування проти України.

  • За перші вісім місяців 2026 року порт перевалив понад 2,9 мільйона тонн вантажів
  • Понад 2,08 мільйона тонн із цього обсягу припало на нафту.

На території порту зафіксували влучання та подальшу пожежу. Точні наслідки атаки наразі уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня дрони атакували Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших подібних підприємств Росії.

Після удару спалахнула пожежа, а губернатор регіону підтвердив пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих.

Тим часом тієї ж ночі, коли атакували порт у Дагестані, під ударами дронів опинилося й російське місто Сочі.

Там на набережній виникла пожежа, а через атаку достроково зупинили концерт російської співачки Тетяни Буланової, яка відкрито підтримує війну проти України.

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