Сили оборони уразили порт у Махачкалі, через який РФ завозила "Шахеди" з Ірану

Вісім цілей за одну добу

За минулу добу українські воїни завдали ударів по восьми об'єктах у Росії, які працюють на війну проти України. Серед уражених цілей - нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні та морський торговий порт у Дагестані.

Крім того, під ударами опинилися об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.

"Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь", - написав президент.

"Дронами FP-1 атакували єдиний незамерзаючий порт РФ на Каспії, через який доставляли іранські Shahed", - повідомили у Fire Point.

Махачкалінський морський торговельний порт - єдиний незамерзаючий глибоководний порт Росії на Каспії. Він працює цілий рік і забезпечує морське сполучення Росії з країнами Каспійського регіону, зокрема Іраном.

Фото: порт у Махачкалі атакували українські дрони (t.me/firepointofficial)

Махачкала також використовувалася як один із пунктів доставки іранських ударних безпілотників до Росії через Каспійське море. Звідти дрони надалі перевозили до районів застосування проти України.

За перші вісім місяців 2026 року порт перевалив понад 2,9 мільйона тонн вантажів

Понад 2,08 мільйона тонн із цього обсягу припало на нафту.

На території порту зафіксували влучання та подальшу пожежу. Точні наслідки атаки наразі уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня дрони атакували Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших подібних підприємств Росії.