Сили оборони України 28-го та в ніч на 29 листопада уразили паливозаправники у Брянській області РФ та склади окупантів на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У Брянській області уражено три паливозаправники противника. Саме такі машини везуть пальне до техніки на передовій: без них танки, бронетехніка та вантажівки зупиняються.

Удари дісталися і складів. В районі Макіївки Донецької області та Катеринівки Луганської області уражено склади матеріально-технічних засобів ворога. Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України", - зазначили в Генштабі.