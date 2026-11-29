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Силы обороны Украины 28 и в ночь на 29 ноября поразили топливозаправщики в Брянской области РФ и склады оккупантов на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В Брянской области поражены три топливозаправщика противника. Именно такие машины везут топливо в технику на передовой: без них танки, бронетехника и грузовики останавливаются. Ушибы достались и составам. В районе Макеевки Донецкой области и Екатериновки Луганской области поражены склады материально-технических средств врага. Масштабы нанесенного ущерба уточняются. "Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.