Силы обороны поразили топливозаправщики и склады оккупантов
Силы обороны Украины 28 и в ночь на 29 ноября поразили топливозаправщики в Брянской области РФ и склады оккупантов на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
В Брянской области поражены три топливозаправщика противника. Именно такие машины везут топливо в технику на передовой: без них танки, бронетехника и грузовики останавливаются.
Ушибы достались и составам. В районе Макеевки Донецкой области и Екатериновки Луганской области поражены склады материально-технических средств врага. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.
Напомним, операторы дальнобойных дронов ГУР ночью 29 ноября поразили предприятие "КуйбышевАзот" в городе Тольятти Самарской области России.
Массированная атака дронов на Россию ночью 29 ноября охватила сразу несколько регионов.
Одной из целей атаки могло стать предприятие "Тольяттикаучук" в Самарской области. После удара в промышленной зоне Тольятти произошел пожар на территории завода.
Также под атакой оказались промышленные районы Тольятти и Нижнекамска в Татарстане.
Кроме того, под ударом, вероятно, мог оказаться полигон "Капустин Яр".
Основанная атака дронов на Россию ночью 29 ноября охватила сразу несколько регионов.
Одной из целей атаки могло стать предприятие "Тольяттикаучук" в Самарской области. После удара в промышленной зоне Тольятти произошел пожар на территории завода.
Также под атакой оказались промышленные районы Тольятти и Нижнекамска в Татарстане.
Кроме того, под ударом, вероятно, мог оказаться полигон "Капустин Яр".
Основанная атака дронов на Россию ночью 29 ноября охватила сразу несколько регионов.
Одной из целей атаки могло стать предприятие "Тольяттикаучук" в Самарской области. После удара в промышленной зоне Тольятти произошел пожар на территории завода.
Также под атакой оказались промышленные районы Тольятти и Нижнекамска в Татарстане.
Кроме того, под ударом, вероятно, мог оказаться полигон "Капустин Яр".